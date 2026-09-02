Политолог Снеговая заочно приговорена к семи годам колонии

Политолог-иноагент Снеговая заочно получила семь лет за фейки об армии РФ

В Москве суд заочно приговорил политолога-иноагента Марию Снеговую (признана в РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в «Максе».

«Снеговая заочно приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Кроме того, на четыре года она лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов при помощи электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

Следствие установило, что Снеговая в мае 2025 года опубликовала на своей странице в соцсети ложные сообщения о действиях ВС России в ходе спецоперации.

27 мая Савеловский суд Москвы заочно арестовал Снеговую на два месяца. Уточняется, что назначенный судом срок исчисляется с момента фактического задержания фигурантки, а в случае экстрадиции или депортации в Россию — с момента ее передачи правоохранительным органам РФ. Сейчас политолог находится за пределами России.

Ранее в России объявили в розыск политолога-иноагента Барбашина.