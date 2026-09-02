Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в России
Общество

Политолог Снеговая заочно приговорена к семи годам колонии

Политолог-иноагент Снеговая заочно получила семь лет за фейки об армии РФ
Telegram

В Москве суд заочно приговорил политолога-иноагента Марию Снеговую (признана в РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в «Максе».

«Снеговая заочно приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Кроме того, на четыре года она лишена права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов при помощи электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

Следствие установило, что Снеговая в мае 2025 года опубликовала на своей странице в соцсети ложные сообщения о действиях ВС России в ходе спецоперации.

27 мая Савеловский суд Москвы заочно арестовал Снеговую на два месяца. Уточняется, что назначенный судом срок исчисляется с момента фактического задержания фигурантки, а в случае экстрадиции или депортации в Россию — с момента ее передачи правоохранительным органам РФ. Сейчас политолог находится за пределами России.

Ранее в России объявили в розыск политолога-иноагента Барбашина.

Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!