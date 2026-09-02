«Страна.ua»: сотрудник ГУР погиб во время перестрелки с СБУ в Киеве

Сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины погиб в ходе перестрелки с агентами Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Пострадали трое сотрудников ГУР — один убит, двое ранены», — говорится в публикации.

На месте происшествия работают сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР).

В ночь на 2 сентября сотрудники украинских спецслужб СБУ и ГУР устроили несколько перестрелок между собой на улицах Киева. Согласно официальной версии СБУ, сотрудники службы совместно с ГУР предотвратили покушение на «одного из лидеров российского оппозиционного национального движения». Однако по другим, неподтвержденным данным, причиной перестрелки стало задержание СБУ россиянина, который работал в ГУР. Также по одной из версий, спецслужбы не поделили возможность «крышевать» мошеннический колл-центр.

Как сообщил советник президента Украины Дмитрий Литвин, информация о ночной стрельбе в Киеве донесена до Владимира Зеленского. По словам Литвина, украинский лидер потребовал объяснений от руководителей СБУ и ГУР.

На перестрелку также отреагировал руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов. Он заявил о важности обеспечить тщательное и беспристрастное расследование. Буданов подчеркнул, что никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах украинских городов, отдавать и выполнять преступные приказы.

Ранее на Украине сотрудник СБУ организовал схему незаконного бронирования от мобилизации.