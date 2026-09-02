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Общество

Россиянка подтвердила доставку посылки и лишилась 16 млн рублей

В Якутии женщина лишилась 16 млн рублей из-за мошенников
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Якутии восемь месяцев следовала указаниям мошенников после того, как во время первого разговора продиктовала им код из сообщения. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные выманили код под предлогом подтверждения доставки посылки. Вскоре лжесотрудники ФСБ заявили, что неизвестные получили доступ к ее аккаунту на «Госуслугах» и теперь у них якобы есть доверенность, позволяющая распоряжаться имуществом и деньгами женщины.

Испугавшись, пострадавшая перевела неизвестным накопленные четыре миллиона рублей. Затем россиянка продала квартиру в Новосибирске и после сделки передала деньги курьеру. Позже от нее мошенники получили еще 2,5 миллиона рублей, часть из которых она взяла в кредит.

«Общий ущерб составил 16 007 000 рублей. Возбуждено уголовное дело», – сообщается в публикации.

В полиции напомнили, что не стоит переводить деньги незнакомцам независимо оттого, кем они представляются.

Ранее сообщалось, что педиатр из Сочи поверила в доставку «подарка» и отдала мошенникам 93 млн рублей.

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