Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в России
Общество

Исследователи выяснили отношение французов к хиджабу

CSA: больше половины французов выступили против ношения хиджаба
Markus Schreiber/AP

Больше половины французов поддерживают идею запрета на ношение хиджаба, сообщает телеканал CNews, радиостанция Europe 1 и газета Journal du Dimanche со ссылкой на исследование компании CSA.

«60% французов выступили за запрет хиджаба в общественных местах», — говорится в результатах исследования.

Больше всего идею запретить ношение хиджаба поддерживают люди в возрасте от 50 до 64 лет (67%), меньше всего — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (39%). Еще 53% респондентов предложили ввести штраф в случае нарушения запрета.

28 июля портал Valeurs Actuelles сообщал, что власти Франции приняли решение о закрытии мечети Ат-Таква в пригороде Парижа за распространение радикальной исламистской идеологии и риторики, одобряющей терроризм.

По данным издания, мечеть в городе Оне-су-Буа закрывают на шесть месяцев. Основанием для решения послужило видео, на котором имам призывал мусульман бить своих детей, если они отказываются совершать молитву. Префектура расценила это как нарушение и пример распространения радикальной идеологии. В 2019 году мечеть уже закрывали из-за несоответствия требованиям безопасности.

Ранее мусульман России призвали противостоять международному терроризму.

Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!