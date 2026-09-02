Исследователи выяснили отношение французов к хиджабу

Больше половины французов поддерживают идею запрета на ношение хиджаба, сообщает телеканал CNews, радиостанция Europe 1 и газета Journal du Dimanche со ссылкой на исследование компании CSA.

«60% французов выступили за запрет хиджаба в общественных местах», — говорится в результатах исследования.

Больше всего идею запретить ношение хиджаба поддерживают люди в возрасте от 50 до 64 лет (67%), меньше всего — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (39%). Еще 53% респондентов предложили ввести штраф в случае нарушения запрета.

28 июля портал Valeurs Actuelles сообщал, что власти Франции приняли решение о закрытии мечети Ат-Таква в пригороде Парижа за распространение радикальной исламистской идеологии и риторики, одобряющей терроризм.

По данным издания, мечеть в городе Оне-су-Буа закрывают на шесть месяцев. Основанием для решения послужило видео, на котором имам призывал мусульман бить своих детей, если они отказываются совершать молитву. Префектура расценила это как нарушение и пример распространения радикальной идеологии. В 2019 году мечеть уже закрывали из-за несоответствия требованиям безопасности.

Ранее мусульман России призвали противостоять международному терроризму.