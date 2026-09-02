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Общество

В Роспотребнадзоре назвали главные правила здоровья школьников

Эксперт Лебедев: школьникам не следует пользоваться чужими ложками
Sharomka/Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы избежать заражения сезонными заболеваниями, школьникам важно соблюдать ряд простых правил, в числе которых тщательное мытье рук и регулярная влажная уборка. Об этом kp.ru рассказал ведущий эксперт сети медицинских клиник и офисов CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Специалист напомнил, что не следует превращать качественное мытье рук в простую формальность. Также он призвал родителей научить ребенка респираторному этикету, объяснив необходимость прикрывать рот во время кашля или чихания.

Эксперт добавил, что не менее важно пользоваться одноразовыми платками, которые будут выброшены сразу после использования.

Помимо этого, по словам Лебедева, школьникам не следует пить из чужих бутылок или есть с помощью ложки другого человека. Все предметы, касающиеся слизистой, должны быть личными.

Также специалист подчеркнул важность регулярного проветривания, влажной уборки и вакцинации.

До этого в Роспотребнадзоре говорили, что блюда в школьных столовых должны соответствовать суточным нормам по калорийности и продуктовому набору для каждой конкретной возрастной группы. В ведомстве напомнили, что замена продуктов допускается только в исключительных случаях, таких как отказ в приеме утвержденной пищи из-за отсутствия документов на товар, поставка некачественной продукции или аварийные ситуации.

Ранее стало известно, что Минпросвещения собирается объявить следующий год Годом здоровья школьников.

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