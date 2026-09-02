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Общество

В Депобразования Москвы заявили о штатных занятиях в школе №1392 после инцидента

Депобр Москвы: в инциденте в московской школе №1392 нет серьезных пострадавших
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

В столичной школе №1392 после инцидента занятия продолжаются в штатном режиме. Об этом сообщает медиапортал «Школа.Москва».

По данным портала, у пострадавших педагога и девятиклассника диагностированы незначительные травмы, не угрожающие жизни и здоровью. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

2 сентября подросток с особенностями здоровья пронес в здание школы №1392 им. Д. В. Рябинкина в Новой Москве холодное оружие. По словам директора учебного заведения Дениса Бахарева, школьник попытался напасть на педагога, но был оперативно обезврежен охраной. В результате инцидента учитель получил поверхностные травмы.

Известно, что нападавший восьмиклассник учился по индивидуальной учебной программе в связи с особенностями здоровья. За время учебы он не был участником никаких инцидентов. Классный руководитель мальчика обладает квалификацией социального педагога.

До этого молодой человек из Башкирии напал на сверстника в школе. Инцидент произошел в Кушнаренково. Во время урока между юношей и одноклассником произошел конфликт. Во время ссоры первый достал нож и ударил сверстника.

Ранее красноярская школьница попыталась расправиться с учительницей перед линейкой.

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