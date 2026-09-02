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Общество

В Минтрансе заявили о работе по защите транспортной инфраструктуры России

Никитин: транспортной инфраструктуре России не требуется внешнее управление
Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что введение внешнего управления на объектах транспортной инфраструктуры в РФ не требуется. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас все наши коллеги - и в портах, и в аэропортах, и на железной дороге - все активно работают по защите критической инфраструктуры по тем задачам, которые президент поставил», — сказал глава Минтранса журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

По словам Никитина, каких-либо сбоев нет, и дополнительная работа не требуется.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские беспилотники «де-факто закроют» российское небо для гражданской авиации. Он пояснил, что не угрожает ни одному гражданскому самолету, однако оговорился, что безопасные дни закончились. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что высказывание Зеленского следует рассматривать как заявку на государственный терроризм, а с террористами переговоров не ведут. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД России обвинил Украину в терроре против транспортной инфраструктуры.

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