Стало известно о пострадавших в результате взрыва в немецком Аугсбурге

Reuters: из-за взрыва на вокзале в Германии пострадали двое граждан Украины

Двое граждан Украины пострадали в результате взрыва на вокзале в немецком Аугсбурге, сообщает Reuters.

По данным агентства, пострадавшим 17 и 18 лет. Они получили незначительные травмы, проходя мимо вокзала в момент взрыва.

Согласно сообщению полиции земли Бавария, взрыв произошел в коридоре здания вокзала.

2 сентября газета Augsburger Allgemeine писала, что на вокзале в городе Аугсбург, в Баварии, произошел взрыв. Инцидент произошел на главном вокзале города в ночь на среду. Несколько человек получили акустические травмы. Кроме того, взрывной волной выбило стекла в близлежащих зданиях.

Стражи порядка полностью перекрыли здание вокзала и первый перрон.

23 августа в зоне масштабного лесного пожара на юго-востоке Бельгии сдетонировали около 10 снарядов времен Второй мировой войны.

Взрывы не представляли опасности для пожарных. По данным журналистов радиостанция «Контакт», зоны, в которых могли оставаться снаряды, известны экстренным службам.

Ранее взрыв произошел на финском заводе неподалеку от границы с Россией.