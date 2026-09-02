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Общество

Мишустин подпишет стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года

Алексей Чекунков: стратегия развития Дальнего Востока базируется на трех направлениях
Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель правительства России Михаил Мишустин подпишет стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года, сообщил на сессии «Будущее — предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока» в рамках ВЭФ министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Я жду информацию о подписании Мишустиным стратегии развития Дальнего Востока. Это важнейший для нас программный документ», — сказал Чекунков.

Он отметил, что стратегия развития Дальнего Востока базируется на трех основных направлениях, среди которых инфраструктура, формирование экономики будущего и повышение качества жизни населения.

Чекунков добавил, что территорию Дальнего Востока необходимо обустраивать.

«Второй столб — экономика будущего, которая прочно зиждется на той, что уже сегодня есть. И самая главная задача, над которой мы работаем, — качество жизни людей», — заявил он.

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