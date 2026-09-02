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Общество

Врач объяснил, можно ли проснуться во время операции под наркозом

Врач Пырегов: сегодня пациенту не грозит проснуться во время операции
Shutterstock

Некоторые пациенты боятся, что могут проснуться во время операции, которая проводится под наркозом. Однако на самом деле такие ситуации обычно не происходят. Об этом kp.ru сообщил доктор медицинских наук, замдиректора по анестезиологии и реаниматологии МОНИИАГ имени Краснопольского Алексей Пырегов.

По словам специалиста, благодаря наркозу врачи успешно проводят крайне сложные и длительные операции.

При этом, как отметил профессор, раньше на начальных этапах применения анестезии при хирургическом вмешательстве пациенты могли услышать какие-то звуки во время действия препарата. Однако сейчас и эта проблема решена.

«Сегодня используют нейромониторинг для объективной оценки активности головного мозга. Так что проснуться во время операции пациенту не грозит», — объяснил эксперт.

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан до этого говорил, что ключевым критерием, влияющим на выбор точного метода операции, является общее состояние организма пациента. По его словам, сопутствующие заболевания, такие как ожирение или гипертония, играют главную роль в оценке ситуации. При этом возраст человека является дополнительным триггером.

Ранее хирург объяснил, как блефаропластика влияет на зрение.

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