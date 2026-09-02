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Общество

Россиянам рассказали, что обязательно нужно сделать до подачи заявки на ипотеку

В редакции Tsargrad.tv выяснили, что банки оценивают долговую нагрузку клиентов
Нина Зотина/РИА «Новости»

Банки часто отказывают в ипотеке из-за деталей, которые можно исправить заранее. В редакции Tsargrad.tv выяснили у экспертов, что обязательно нужно сделать до подачи заявки на ипотечный кредит.

Специалисты отмечают, что финансовые организации, в первую очередь, оценивают долговую нагрузку. Рассрочки, микрозаймы, кредитные карты — все это суммируется, даже если платежи вносятся вовремя. Для банка заемщик выглядит не как ответственный клиент, а как человек, у которого уже много обязательств. Поэтому перед подачей заявки стоит закрыть все долги и не брать новых кредитов.

Особого внимания заслуживают рассрочки на маркетплейсах. Внешне безобидная покупка телефона в рассрочку на деле часто оказывается микрозаймом, который лучше погасить досрочно.

После любых обращений за кредитами рекомендуется делать паузу. Три-шесть месяцев без новых займов и рассрочек делают кредитную историю гораздо привлекательнее.

Еще один важный шаг — проверка собственной кредитной истории до подачи заявки через «Госуслуги». Лучше самостоятельно обнаружить забытый долг и закрыть его, чем получить отказ и гадать о причинах, рекомендуют финансисты.

Исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина до этого говорила, что банк может потребовать вернуть ипотеку досрочно из-за значительного ухудшения состояния квартиры в залоге из-за действий заемщика.

По ее словам, если в кредитном договоре прописано, что аренда запрещена или на это требуется согласие банка, то это тоже повод к требованию о досрочном погашении.

Ранее аналитик дал прогноз по ипотечному рынку на ближайший год.

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