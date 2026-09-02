В Петербурге двое мальчиков сбежали из детского сада через сломанную калитку

В Петербурге дети сбежали из детсада во время прогулки и дошли до метро

В Санкт-Петербурге двое четырехлетних воспитанников детского сада самостоятельно покинули территорию учреждения во время утренней прогулки. Об этом сообщает телеканал «78».

Инцидент произошел 1 сентября. Мальчики открыли калитку и вышли на улицу, пересекли два крупных перекрестка, перешли мост через реку Смоленку и дошли до магазина, который находится в трех остановках от садика, у метро.

Детей заметила продавщица, она же вызвала полицию. Мальчиков доставили в отделение, где инспекторы по делам несовершеннолетних связались с родителями. В результате происшествия никто не пострадал.

Как рассказала мать одного из беглецов, руководство детского сада сообщило ей об исчезновении детей, когда они уже находились в полиции. Родители утверждают, что калитка была неисправна уже около недели, однако ее не ремонтировали, несмотря на обращения. После побега конструкцию починили.

Прокуратура Василеостровского района организовала проверку. Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о защите прав детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее девочка пострадала на прогулке в детском саду в Тверской области.