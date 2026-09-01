Трехлетний мальчик едва не лишился слуха после издевательств воспитателя в детсаду

В Нью-Дели расследуют дело о предполагаемом жестоком обращении с маленьким ребенком в частном дошкольном учреждении. Отец трехлетнего мальчика утверждает, что его сына связывали, били и причиняли ему физический вред, пишет The Times of India.

По словам отца ребенка Навнита Чаудхари, сын начал плохо себя чувствовать после возвращения из детского сада. У мальчика появились рвота, головокружение и ухудшилось общее состояние.

После обращения к врачам выяснилось, что у ребенка были серьезные проблемы с ушами — специалисты обнаружили сильный отек барабанных перепонок, которые находились в состоянии, близком к повреждению.

Родители обратились в детский сад и запросили записи с камер видеонаблюдения. По словам отца, на видео видно, как ребенка якобы привязали к стулу на несколько часов, а также избивали, пинали и тянули за уши.

«Я считаю ответственными руководство, владельцев и директора учреждения. Они обязаны были обеспечить безопасность детей», — заявил отец.

После обращения семьи полиция начала расследование. По делу был задержан воспитатель, а власти также начали отдельную проверку работы детского сада.

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