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Общество

Стало известно, кто особенно подвержен риску столкнуться с глаукомой

Врач Удалов: при сосудистых нарушениях возрастает риск развития глаукомы
Shutterstock

Пациенты с сосудистыми нарушениями и предрасположенностью к сердечно-сосудистым катастрофам сильнее других рискуют столкнуться с глаукомой. Об этом Pravda.Ru заявил врач общей практики и офтальмолог Иван Удалов.

По его словам, эта болезнь часто не дает о себе знать до того момента, пока изменения не становятся критическими. При этом люди могут списывать длительные головные боли на усталость и не подозревать о зашкаливающем глазном давлении.

«Ранние стадии глаукомы протекают абсолютно бессимптомно. Выявить ее можно только при регулярных осмотрах у офтальмолога — не реже двух раз в год. Особую бдительность стоит проявлять пациентам с вегето-сосудистой дистонией», — добавил Удалов.

Врач также призвал соблюдать осторожность тем, кто выполнял лазерную коррекцию зрения, поскольку в этом случае стандартные методы измерения давления могут давать ложноположительные результаты.

Доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» Вера Коденцова до этого говорила, что никотинамид — форма витамина В3 поможет предотвратить или задержать начало первичной открытоугольной глаукомы у пациентов с высоким риском.

Ранее препарат от эректильной дисфункции связали с риском глаукомы.

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