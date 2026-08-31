Транзит через Ормузский пролив сократился

Число судов, проходящих с грузом через Ормузский пролив, в минувшие выходные снизилось до пяти в день. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные судоходства.

В публикации отмечается, что фактическое число судов, проходивших через этот морской путь, может быть выше, так как некоторые из них могли отключать свои автоматические системы идентификации, чтобы не подвергнуться атакам.

30 августа беспилотники США атаковали остров Ларак в Ормузском проливе. По данным издания The Hill, военные Соединенных Штатов нанесли удар по ракетным установкам на острове после того, как, по утверждению американской стороны, подразделения Корпуса стражей исламской революции готовились использовать их для запуска ракет с морскими минами в направлении Ормузского пролива.

В тот же день в МИД Ирана заявили, что несмотря на договоренности с Оманом, разблокирования Ормузского пролива без удовлетворения США условий Тегерана не будет. Заместитель главы иранского МИД Казема Гарибабади уточнил, что Исламская Республика достигла взаимопонимания с Оманом об организации прохода через пролив, но договоренности не предусматривают автоматического перехода к фазе реализации.

Ранее в России высказались о тайных перевозках нефти через Ормузский пролив.