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Общество

Суд рассмотрит дело главы группы мошенников, укравших у россиян 19 млн рублей

Прокуратура КБР направила в суд дело лидера группы мошенников
Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в суд уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, обвиняемого в руководстве преступным сообществом телефонных мошенников, которые похитили у граждан более 19 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

В публикации отмечается, что в отношении 38-летнего жителя региона утвердили обвинительное заключение, его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ «Создание и руководство преступным сообществом» и «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, организованной группой».

По версии следствия, в состав сообщества входили более 30 человек. Они звонили гражданам, которые не могли получить новые займы из-за низкого кредитного рейтинга. Мошенники вводили жертв в заблуждение, гарантируя получение кредита, а также убеждали их переводить деньги на подконтрольные злоумышленникам счета.

До этого сообщалось, что мошенники выманили у системного аналитика из Москвы более 75 млн рублей.

Ранее россиянка передала деньги мошенникам после шести попыток полиции и банков ее остановить.

 
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