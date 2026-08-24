Следующий год станет Годом культуры на Ямале

Губернатор Ямала Артюхов: культура всегда приходит на помощь в непростые времена

Следующий год на Ямале станет Годом культуры, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Нового Уренгоя в рамках «Честного маршрута».

В Год культуры на Ямале запланирована масштабная программа мероприятий, охватывающая все муниципальные образования округа.

«Очень хочется уделить внимание важнейшей отрасли, которая всегда нам приходит на помощь в разные непростые времена. Поэтому следующий 2027 год объявляем Годом культуры», — сказал Артюхов.

Он добавил, что руководство региона поддержит учреждения культуры, реализует новые творческие проекты и расширит доступ жителей к культурным событиям.

Программу сформируют с учетом предложений жителей региона, представителей муниципалитетов и профессионального сообщества.