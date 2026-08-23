Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью «24 каналу» назвал препятствия для завершения конфликта с Россией и восстановления республики.

По словам экс-главы оборонного ведомства, эффективное окончание военных действий и создание фундамента для возрождения Украины невозможны с нынешней системой управления, качеством принятия решений и уровнем коррупции.

19 августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины объявили о проведении операции по разоблачению преступной организации. Она якобы действовала под руководством нынешних и бывших депутатов Верховной рады при участии высокопоставленных чиновников офиса главы государства и других лиц.

Антикоррупционные органы опубликовали запись, на которой один из фигурантов дела заявляет, что «только недоумок может записать на своих детей воровство денег и оплату их учебы», поэтому он «Форрест Гамп». Позднее член Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что на новых пленках под псевдонимами «Форрест Гамп» и «Рядовой Райан» упоминается бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко. Он мог платить за обучение своего сына в элитном швейцарском колледже около $180–200 тыс. в год.

Ранее США и ЕС начали тайное расследование после исчезновения денег для Украины.