В Москве прикрыли онлайн-продажу карликовых мартышек и пятнистых гиен

Чертановский районный суд Москвы по требованию прокуратуры запретил распространение в России информации о продаже животных, которых нельзя содержать в домашних условиях. Об этом сообщается в решении судебной инстанции по иску межрайонного прокурора.

По данным прокуратуры, на трех интернет-сайтах предлагались к продаже желтый скорпион, карликовая мартышка талапойн и пятнистая гиена.

Суд установил, что все эти виды входят в утвержденный правительством перечень животных, которых запрещено содержать владельцам-частникам. Исключение сделано только для зоопарков, цирков, дельфинариев и иных организаций, где животные содержатся на законных основаниях.

В ходе проверки выяснилось, что сайты ориентированы на русскоязычную аудиторию и позволяют любому пользователю заказать указанных животных. При этом информация об администраторах ресурсов на страницах отсутствовала.

Суд отметил, что размещение такой информации в сети нарушает права неопределенного круга лиц. Решение вступило в силу и подлежит немедленному исполнению.

Ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных предусмотрена статьей 8.52 КоАП РФ. Решение может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение месяца.

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