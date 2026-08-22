Москвичам рассказали о погоде в сентябре

Температура воздуха в Москве в сентябре будет на градус-полтора превышать климатическую норму. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Что касается долгосрочного прогноза на сентябрь, то расчеты говорят о том, что первый месяц сезона по температурному фону будет на градус-полтора превышать климатическую норму, которая для Москвы составляет ночью +7,1°C, днем +15,4°C», - рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что количество осадков в сентябре в столице ожидается близким к норме, с небольшим дефицитом в 10%.

До этого Тишковец рассказал, что температура воздуха в Москве начнет плавно снижаться с 24 августа. Как отметил специалист, на следующей неделе погода в российской столице начнет готовиться к осеннему сезону. Уже в ближайшее воскресенье — 23 августа — в город придет холодный фронт. Температура воздуха в Москве продолжит постепенно снижаться. Синоптик пояснил, что в городе начнется период «плавной передачи эстафеты от лета к осени».

Ранее сообщалось, что Москву накроет южный антициклон.