Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Москвичам рассказали о погоде в сентябре

Тишковец: температура в Москве в сентябре будет превышать климатическую норму
Илья Питалев/РИА Новости

Температура воздуха в Москве в сентябре будет на градус-полтора превышать климатическую норму. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Что касается долгосрочного прогноза на сентябрь, то расчеты говорят о том, что первый месяц сезона по температурному фону будет на градус-полтора превышать климатическую норму, которая для Москвы составляет ночью +7,1°C, днем +15,4°C», - рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что количество осадков в сентябре в столице ожидается близким к норме, с небольшим дефицитом в 10%.

До этого Тишковец рассказал, что температура воздуха в Москве начнет плавно снижаться с 24 августа. Как отметил специалист, на следующей неделе погода в российской столице начнет готовиться к осеннему сезону. Уже в ближайшее воскресенье — 23 августа — в город придет холодный фронт. Температура воздуха в Москве продолжит постепенно снижаться. Синоптик пояснил, что в городе начнется период «плавной передачи эстафеты от лета к осени».

Ранее сообщалось, что Москву накроет южный антициклон.

 
Теперь вы знаете
ИИ хотят запускать в живых клетках мозга. Поможет ли это машине осознать себя
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!