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Общество

Туристке из РФ разрезало ногу во время плавания на турецком курорте

Baza: в Турции рыба-хирург порезала ногу плававшей в море туристке из РФ
Shutterstock/FOTODOM

Поездка в Турцию закончилась для россиянки травмой ноги. Об этом сообщает Baza.

Девушка отправилась в Аланью. Во время купания она нырнула в месте на глубине четырех метров, а вынырнув, обратила внимание на боль в ноге. Присмотревшись, пострадавшая заметила травму.

«Порез оказался ровным, будто по коже провели острым лезвием», – сообщается в публикации.

В результате россиянка оказалась в местном медучреждении. Там ей наложили шесть швов и оказали всю необходимую помощь. За лечение она заплатила около 70 тысяч рублей.

Как рассказали члены семьи пострадавшей, на месте, где туристка получила травму, не было каких-либо камней или плит. Местные жители полагают, что на девушку напала рыба-хирург, которая с помощью пластин на хвостовом стебле способна нанести человеку травмы.

До этого во Вьетнаме россиянин впал в кому после аварии. Несмотря на наличие шлема на голове во время ДТП, он получил травму головного мозга. В больницу он попал в критическом состоянии.

Ранее гид бросила российского туриста с пробитой головой в горах Вьетнама.

 
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