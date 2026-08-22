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Общество

В Одессе после взрывов произошло частичное отключение света

Пресс-служба «ДТЭК»: два района Одессы остались без света
Shutterstock/Creative Cat Studio

Отключение электричества произошло сразу в двух районах Одессы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу компании «ДТЭК».

В заявлении утверждается, что свет пропал из-за локальной аварийной ситуации. На место уже выехали специалисты, чтобы устранить последствия ЧП. Однако сроки восстановления электроснабжения в «ДТЭК» не назвали.

Рано утром 22 августа телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Измайловском районе Одессы. Также взрывы зафиксировали в городе Запорожье, который сейчас находится под контролем украинских властей.

19 августа пресс-служба министерства обороны России заявила, что военнослужащие страны нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря, юго-восточнее Одессы. По данным ведомства, судно использовалось для транспортировки грузов военного назначения. Впоследствии издание «Страна.ua» написало, что недалеко от побережья Одессы горит корабль. Публикация была дополнена видеозаписью с места событий, на которой было запечатлено судно с поднимающимся над ним столбом дыма.

Ранее российские военные ударили по порту в Одесской области.

 
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