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Общество

Турецкий контейнеровоз загорелся после атаки БПЛА в Черном море

В Черном море беспилотник атаковал судно турецкой компании Akkon Line
Aerial-motion/Shutterstock/FOTODOM

Беспилотник атаковал в Черном море контейнеровоз M/V RMS TEAM, эксплуатируемый турецкой компанией Akkon Lines, сообщает РИА Новости.

После удара на судне начался пожар. 11 членов экипажа были спасены, еще один человек числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются.

Уточняется, что на сигнал бедствия откликнулось находившееся поблизости судно, которое и спасло моряков с RMS TEAM.

Информация об инциденте передана соответствующим поисково-спасательным служба.

Akkon Lines в свою очередь не исключают, что контейнеровоз и груз могут быть признаны полностью утраченными.

Подобный инцидент произошел накануне также в акватории Черного моря. Тогда под удар беспилотников попало судно Volgo-Balt 226, находящееся под управлением турецкой компании. В результате атаки никто из членов экипажа, состоящего из десяти граждан Азербайджана и одного гражданина Грузии, не пострадал. На сухогрузе были повреждены капитанский мостик и каюты. Несмотря на это, судно сохраняет курс на турецкий Трабзон.

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