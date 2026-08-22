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Общество

В посольстве России рассказали о потоке желающих переехать из Швеции в РФ

Посол Беляев: шведы еженедельно спрашивают посольство о переезде в Россию
Ali Lorestani/TT/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведы почти каждую неделю обращаются в посольство в Стокгольме по поводу переезда в Россию по визе для разделяющих традиционные ценности. Об этом РИА Новости новости сообщил глава дипмиссии Сергей Беляев.

Дипломат уточнил, что в посольство обращаются не только этнические шведы, но и натурализовавшиеся в Швеции выходцы из самых разных стран мира мира — Австралии, Афганистана, Бразилии, Германии, Ирака, Сирии, США, Франции, Финляндии, Швейцарии, а также из стран Прибалтики.

» ...среди заявителей преобладают люди с высшим техническим, экономическим или гуманитарным образованием. Есть студенты или выпускники высших учебных заведений», — уточнил Беляев.

Он отметил, что многие шведы интересуются возможностью переезда в Россию не прямо сейчас, а в будущем, поэтому обратившиеся пока выясняют, какие документы им нужно оформить и какие условия им могут предоставить в РФ.

По словам Беляева, среди желающих переехать есть и обеспеченные люди, у которых средства на период адаптации, которых в первую очередь волнуют перспективы перевода денег в Россию в случае переезда.

Накануне 77-летний пенсионер из Шотландии Дуги Локхарт заявил в X (Twitter), что хотел бы пожить в России, однако считает, что из-за возраста и состояния здоровья уже не сможет осуществить эту идею. Его публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей соцсети и стала одной из самых просматриваемых в истории его профиля.

Ранее в посольстве РФ заявили о повышенном интересе россиян к переезду из Канады.

 
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