Кот Ларри ответил на слухи о своей смерти крылатой фразой Марка Твена

Появившаяся в СМИ информация о смерти кота Ларри, проживающего в резиденции премьер-министра Великобритании, не соответствует действительности. Об этом сообщается на официальной странице главного мышелова на Даунинг-стрит в социальной сети X.

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — говорится в заявлении.

Это крылатая фраза известного американского писателя Марка Твена.

В январе коту Ларри исполнилось 19 лет. Мышелов живет в резиденции премьер-министра Соединенного королевства с 2011 года — его привезли туда из лондонского приюта для животных «Баттерси». С момента его появления в резиденции в Великобритании сменились семь глав правительства.

21 июля 2026 года издание Daily Star написало, что кот Ларри встретил нового премьер-министра королевства Энди Бернэма необычным подарком — дохлой мышью. Охотник гордо прохаживался у входа в резиденцию с грызуном в зубах. По данным журналистов, это произошло в тот же день, когда Бернэм провел первое заседание нового кабинета министров Великобритании.

Ранее кот Ларри отпустил сотрудников Даунинг-стрит домой из-за жары.