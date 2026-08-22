Мужчина, сердце которого остановилось на час, рассказал, что увидел в потустороннем мире

Испанец заявил о потрясшей его встрече во время часовой остановки сердца

Мужчина из Испании увидел иной мир после того, как у него остановилось сердце во время тренировки. Об этом сообщает The Mirror.

Как рассказал испанец по имени Эдуардо, в тот день он играл в теннис. Спортом он занимался регулярно, но именно на этой игре почувствовал себя плохо. Мужчина хотел отправиться в больницу сам, но состояние настолько ухудшилось, что ему вызвали скорую помощь.

При медиках сердце Эдуардо несколько раз останавливалось, затем он потерял сознание и сердце остановилось на час. Он видел, как парит над машиной, но вскоре попал в другое измерение, которое назвал иным миром.

Там он встретил своего дедушку, который покинул их 20 лет назад. Вместе они находились на суде, где решался вопрос о возвращении Эдуардо к жизни.

«Мне сказали, что я не могу там оставаться, что я должен вернуться, потому что я не выполнил свою миссию», – рассказал мужчина.

В результате он очнулся в больнице. Благодвря этому опыту к нему пришло осознание того, что последние пять лет он занимался не тем, чего действительно хотел. Испанец организовал собственный проект.

Ранее сообщалось, переживший 45-минутную остановку сердца мужчина попал в рай и рассказал, что там увидел.