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Общество

Россиянам назвали главные признаки мошенника на рынке загородной недвижимости

Эксперт Князев: категория участка — самое важное при покупке загородного дома
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Распознать мошенника на рынке загородного девелопмента можно, если внимательно изучать документы, рассказал «Газете.Ru» Виктор Князев, коммерческий директор строительной компании ЮКО.

Первое — категория участка. ИЖС возможно только на землях населенных пунктов или сельскохозяйственных. Если в договоре другие названия — ищите нового застройщика. Дом на такой земле нельзя зарегистрировать в ЕГРН, продать, застраховать и прописаться. Вероятность сноса остается всегда.

Если покупаете участок с готовым домом, право собственности на коттедж должно быть зарегистрировано. Если говорят «зарегистрируете сами» — проверяйте добросовестность. Схема «купите только участок, дом не будем оформлять» — однозначный повод менять застройщика: компания уклоняется от налогов и не хочет выполнять гарантийные обязательства.

Красивые буклеты с 3D-рендерами могут обещать премиальную отделку и парк, но юридической силы картинки не имеют. Если в договоре размытые формулировки («керамогранит импортного производства» вместо конкретного бренда, «качественные материалы» вместо артикулов) — застройщик может заменить на дешевые аналоги. Обещанные объекты инфраструктуры должны быть на участке застройщика, а их строительство — закреплено в проектной декларации.

Застройщик также может занизить или завысить площадь. Квадратура вдруг «вырастает» на 2–5 кв. м — требуют доплатить по текущей рыночной стоимости. Или наоборот — площадь меньше, но вернуть деньги невозможно из-за хитрых формулировок.

Дополнительные ежемесячные «сборы» на управляющую компанию. Изучите, за что и как часто платите, может ли сбор расти. Уборка, покос травы, вывоз мусора — понятно. Если в договоре «содержание территории» без конкретики — деньги уходят на ветер.

«Будьте внимательны к каждой бумаге. Мошенники рассчитывают на доверие и спешку», — резюмирует Князев.

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