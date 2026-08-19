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Общество

«Веселый молочник» Уолкер заявил о намерении усыновить ребенка

«Веселый молочник»: после получения семьей гражданства РФ мы усыновим ребенка
justuswalker/VK

Американский фермер Джастас Уолкер, известный как «Веселый молочник», надеется усыновить ребенка после получения его семьей российского гражданства. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Уолкера, он и его супруга очень хотели еще ребенка, но Господь не даровал им его. Поэтому они задумались об усыновлении. Но для этого его супруге Ребекке необходимо получить российское гражданство.

Уолкер подчеркнул, что на семейном совете по поводу усыновления ребенка и жена, и дети высказались «за».

Фермер отметил, что лично для него усыновление ребенка является миссией.

14 августа Уолкер выразил надежду, что его жена и дети до конца года станут гражданами России.

Уолкер перебрался в Красноярский край вместе с родителями, когда ему было 12 лет. Позже его семья вернулась в США, но Джастас принял решение остаться в России. В 2016 году он вместе с супругой обосновался в Алтайском крае, семья воспитывает троих дочерей. Сейчас фермер активно занимается производством молочной продукции и развивает экотуризм.

Ранее «Веселый молочник» Уолкер рассказал, как потратит собранные подписчиками деньги.

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