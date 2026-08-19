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Проблемы с бензином в России
Общество

На Итуруп доставили машину скорой помощи после обращения медиков к Путину

Лимаренко: машину скорой, о которой медики просили Путина, доставили на Итуруп
Кадр видео: Telegram-канал «Лимаренко Brief» (признан в РФ иностранным агентом)

Автомобиль скорой помощи, о котором медики просили президента России Владимира Путина в ходе его поездки на Итуруп, доставили на остров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Сегодня на Итуруп доставили машину скорой помощи, о которой просили местные врачи», — написал глава региона.

Он отметил, что соответствующее поручение Путина было выполнено оперативно.

Также Лимаренко заявил, что полноприводный «Соболь» будет работать по маршруту Курильск – Рейдово – Горячие Ключи – Горное. Он подчеркнул, что именно такая техника востребована на местных дорогах.

13 августа Путин впервые в истории лично посетил Курильские острова. А именно он приехал с рабочим визитом на крупнейший остров архипелага Итуруп. В обширной программе визита были встречи с представителями социальной сферы, бизнеса и военными. Одной из центральных тем стало обеспечение безопасности российских рубежей на Дальнем Востоке. О символическом значении визита на Курилы, поддержке жителей и задачах по обеспечению безопасности российского Дальнего Востока — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал визит Путина на Курилы «пощечиной реваншизму Японии».

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