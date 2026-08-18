ЛДПР назвали главным претендентом на второе место на выборах

Аналитики коммуникационного агентства «Фабрика смыслов» представили доклад о выдвижении кандидатов и предвыборных стратегиях партий перед выборами в Госдуму. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что авторы оценили переход кампаний от процедурной фазы к борьбе за повестку и группы избирателей.

По данным еженедельных опросов ФОМ за 2026 год, ЛДПР получила средний рейтинг 9,8% и заняла второе место. Показатель оказался выше результатов КПРФ (8,6%) и «Новых людей» (5,7%). В 20 из 25 опросов ФОМ с января по июль партия удерживала вторую позицию.

По данным ВЦИОМ, разрыв между ЛДПР, КПРФ и «Новыми людьми» составил 0,2%. ЛДПР занимала или делила второе место в 10 из 24 опросов. Электоральный потенциал партии достигал 44%, что обеспечило ей наибольший резерв роста среди оппозиционных партий.

Эксперты оценили кампании по пяти критериям: съезд, программа, списки, региональная активность и работа с электоратом конкурентов. ЛДПР получила 8,7 балла из 10 и заняла второе место после «Единой России» и первое среди оппозиционных партий.

Съезд ЛДПР оценили в 8,5 балла. Программа «100 дней преобразований России» получила 7 баллов. Федеральный список получил 9 баллов. Региональная активность Леонида Слуцкого достигла максимальных 10 баллов. Работа с электоратом конкурентов получила 9 баллов.

Эксперты выделили пять направлений расширения электоральной базы. Программа «Пенсионеры России» с индексацией на 20% и доступными лекарствами была ориентирована на аудиторию КПРФ и «Справедливой России». Меры поддержки многодетных и социально уязвимых семей формировали семейную повестку. В списки партии вошли 15 участников СВО. Молодежные проекты и цифровые форматы были рассчитаны на аудиторию «Новых людей».

Отдельно эксперты отметили кадровое обновление ЛДПР. Партия выдвинула 50 молодых кандидатов в Госдуму и включила в списки 15 участников СВО. На этом фоне около 75% федеральной части списка КПРФ сохранили конструкцию 2021 года.

По оценке авторов доклада, ЛДПР получила преимущество за счет социальной повестки, патриотизма, регионального развития и кадрового обновления. Эксперты назвали партию главным претендентом на второе место.