Эксперт объяснила, как правильно подготовиться к первой татуировке

Перед тем, как сделать первую татуировку, следует правильно подготовить к процедуре кожу и изучить правила заживления. Об этом газете «Известия» рассказала тату-мастер, специалист по тонкой линии и ботаническим татуировкам Ева Роннова.

По словам эксперта, перед записью в тату-студию необходимо определиться с рисунком, местом его нанесения и размером. Для первого рисунка рекомендуется выбирать небольшой минималистичный вариант, чтобы понять, как проходит сеанс и насколько процедура чувствительна. Менее болезненными обычно оказываются внешняя сторона руки и бедра. Внутренняя поверхность предплечья и бедра чувствительнее, а ребра, ключицы, пальцы и кисти лучше оставить для последующих работ.

За 5-7 дней до сеанса кожу мастер посоветовала регулярно увлажнять обычным кремом один-два раза в день. В этот же период необходимо отказаться от загара и солярия. За два-три дня до процедуры из ухода за выбранной зоной нужно исключить ретинол, кислоты и жесткие скрабы. В день визита кожа должна быть чистой, без масел и плотных кремов.

Специалист предупредила, что после нанесения татуировки рекомендуется закрыть ее специальной заживляющей пленкой. Через 2-3 дня ее можно снять и начать увлажнять кожу кокосовым маслом или маслом ши. Такой уход следует продолжать около двух недель. Оба средства смягчают кожу и помогают поддерживать ее защитный барьер во время восстановления.

В процессе заживления кожа может сохнуть, шелушиться и чесаться. По словам эксперта, это считается естественным этапом. Однако сдирать шелушения и расчесывать татуировку нельзя: это может привести к появлению светлых участков и рубцов. В первые недели также следует отказаться от ванн, бассейнов и джакузи. Сауну стоит исключить примерно на один месяц. Для мытья татуировки нужно использовать мягкие средства, не применяя спирт и кислоты.

После полного восстановления кожи для сохранения рисунка важно регулярно ее увлажнять и защищать от ультрафиолета.

«Лучший способ надолго сохранить татуировку — это уход и SPF 30–50 на солнце. Ультрафиолет постепенно снижает контраст пигмента, особенно это заметно на тонких линиях и деликатных оттенках», — объяснила Роннова.

При этом, по ее словам, у процедуры есть и противопоказания. Татуировки нельзя делать при воспалительных процессах, нарушениях свертываемости крови и заболеваниях, передающихся через кровь. Ограничением также являются беременность и грудное вскармливание; в некоторых случаях перед сеансом требуется консультация врача.

Также мастер призвала учитывать планы на отпуск. При наличии впереди пляжного отдыха процедуру лучше перенести. После самого сеанса отдых на солнце не стоит планировать в ближайшие два месяца, пока кожа полностью не восстановится.

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