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Общество

В Китае с разницей в несколько дней погибли четверо россиян

112: моряки из РФ погибли на китайском судне при невыясненных обстоятельствах
Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Четыре человека из Владивостока погибли на судне в Китае при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Супруга одного из погибших рассказала, что ее муж 23 июля прибыл из Владивостока в Китай, чтобы перегнать судно компании «Островной краб». Последний раз супруги общались в конце июля, тогда мужчина сказал, что экипаж ожидает выхода в море. Позже женщине сообщили о его смерти.

По ее словам, сотрудники компании предположили, что мужчина мог умереть от жары в каюте. В тот день температура воздуха достигала +38…+42 градусов. При этом жена утверждает, что муж проходил медкомиссию и проблем с сердцем у него не выявили.

Кроме этого, на судне произошли еще три смерти моряков из РФ с разницей в несколько дней — 26 и 30 июля, а также 2 августа. Представитель компании назвал случившееся несчастным случаем и предложил родственникам кремировать тела без вскрытия. Однако близкие мужчин не согласны на кремацию без экспертизы и установления точной причины смерти, пишет 112.

Тела умерших пока остаются в Китае. Судно, которое уже должно было вернуться во Владивосток, до сих пор не пришло. Одна из жен моряков обратилась в полицию и в Следственный комитет России для помощи в разбирательстве.

Ранее пять моряков погибли при атаке БПЛА на суда в Азовском море.

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