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Общество

Врач назвала главную опасность домашних заготовок

Врач Мотылева: главная опасность домашних консервов связана с ботулизмом
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Основная опасность домашних заготовок связана с серьезным заболеванием — ботулизмом. Оно может возникнуть, если в продукт попадут споры бактерии Clostridium botulinum. Об этом в интервью RT сообщила врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Наталья Мотылева.

По ее словам, эти микроорганизмы обитают в почве, поэтому могут оказаться на продуктах консервации. В герметично закрытой банке они вырабатывают ботулотоксин, поражающий центральную нервную систему.

Специалист также отметила, что эти бактерии устойчивы к нагреванию и уничтожаются только во время паровой стерилизации при температуре выше 120°C.

«Стоит также отметить, что споры клостридий, как правило, не прорастают и не производят токсин в кислой среде, например, в маринадах с добавлением уксуса или в квашеных продуктах. Наибольший риск представляют соленые грибы и овощные салаты, так как уровень их кислотности недостаточен», — сказала Мотылева.

Врач-терапевт, валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова до этого предупреждала, что потребление продуктов с истекшим сроком годности может привести к серьезным осложнениям и кишечным инфекциям.

Она объяснила, что временные ограничения на упаковке представляют собой результат строгих микробиологических исследований, которые учитывают скорость размножения патогенов, поэтому важно их соблюдать. К наиболее уязвимым категориям продукции относятся свежая рыба, мясные полуфабрикаты и молочные продукты, где микробиологическая среда меняется крайне быстро.

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