В посольстве пообещали помочь россиянам в оформлении биометрических паспортов

Посольство России в Бельгии заявило РИА Новости, что содействует россиянам в оформлении биометрических паспортов.

В дипмиссии указали, что посольство продолжает оказывать российским гражданам, проживающим на территории Королевства, содействие в оформлении заграничных, в первую очередь биометрических, паспортов в рамках своей компетенции.

В посольсвте отметили сохранение дискриминационного подхода бельгийской стороны, которая продолжает отказывать в признании паспортов, оформленных жителям отдельных российских регионов. Дипмиссия пояснила, что ограничения распространяются на документы, выданные в Республике Крым после 18 марта 2014 года, Донецкой и Луганской народных республиках после 24 апреля 2019 года, Херсонской и Запорожской областях после 25 мая 2022 года, а также Харьковской области после 1 августа 2022 года либо оформленные проживающим там лицам.

По информации посольства, подобные ограничения распространяются также на документы, выданные в Абхазии и Южной Осетии после 26 августа 2008 года.

С 1 октября 2026 года Бельгия перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта. Аналогичное решение ранее приняли Нидерланды и Люксембург, а также Швеция. Речь идет о пятилетних российских загранпаспорта старого образца, не содержащих электронного носителя.

Ранее МИД России прокомментировал слухи о запрете на получение загранпаспорта через МФЦ.