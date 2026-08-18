Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В посольстве пообещали помочь россиянам в оформлении биометрических паспортов

Посольство России в Бельгии поможет россиянам оформить биометрические паспорта
Telegram-канал «Ambassade de Russie en Belgique/ Посольство России в Бельгии»

Посольство России в Бельгии заявило РИА Новости, что содействует россиянам в оформлении биометрических паспортов.

В дипмиссии указали, что посольство продолжает оказывать российским гражданам, проживающим на территории Королевства, содействие в оформлении заграничных, в первую очередь биометрических, паспортов в рамках своей компетенции.

В посольсвте отметили сохранение дискриминационного подхода бельгийской стороны, которая продолжает отказывать в признании паспортов, оформленных жителям отдельных российских регионов. Дипмиссия пояснила, что ограничения распространяются на документы, выданные в Республике Крым после 18 марта 2014 года, Донецкой и Луганской народных республиках после 24 апреля 2019 года, Херсонской и Запорожской областях после 25 мая 2022 года, а также Харьковской области после 1 августа 2022 года либо оформленные проживающим там лицам.

По информации посольства, подобные ограничения распространяются также на документы, выданные в Абхазии и Южной Осетии после 26 августа 2008 года.

С 1 октября 2026 года Бельгия перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта. Аналогичное решение ранее приняли Нидерланды и Люксембург, а также Швеция. Речь идет о пятилетних российских загранпаспорта старого образца, не содержащих электронного носителя.

Ранее МИД России прокомментировал слухи о запрете на получение загранпаспорта через МФЦ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ребенок не поступил на бюджет. Как оплатить учебу и не разориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!