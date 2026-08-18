В Мытищах пройдет футбольный матч с участием звезд

В Мытищах состоится гала-матч проекта «Выходи во двор»

На стадионе имени Дмитрия Аленичева в Мытищах 22 августа пройдет гала-матч проекта «Выходи во двор» с участием звезд российского футбола, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В гала-матче примут участие Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Андрей Каряка и другие звезды российского футбола. Они сыграют против жителей городского округа Мытищи, а комментировать игру будет спортивный журналист, депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

Перед игрой будут работать футбольные аттракционы и пройдет мастер-класс для воспитанников спортивных школ.

Также зрители гала-матча смогут принять участие в футбольных активностях и выиграть подарки с автографами легенд российского футбола.

Напомним, проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Спорт России».