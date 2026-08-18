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Стало известно, сколько россиян не едят мед

KP.RU: 32% россиян признались, что не едят мед
Alek Kurniawan/Shutterstock/FOTODOM

Почти треть россиян признались, что не едят мед. При этом другая половина, наоборот, часто употребляют этот продукт. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 32% респондентов признались, что никогда не едят мед. Некоторых из этих россиян объяснили, что не любят сладкое, а другие заявили, что сомневаются в пользе этого продукта. При этом еще часть опрошенных раскрыли, что им нельзя употреблять мед из-за проблем со здоровьем.

Однако еще 31% респондентов очень любят этот продукт и едят его достаточно часто. Часть из этих участников опроса употребляют его просто так, а другие предпочитают добавлять в различные блюда.

Другие 29% россиян рассказали, что хорошо относятся к меду, но обычно едят его только во время болезни. Они верят в народную медицину, поэтому при простуде всегда делают чай или молоко с продуктом.

Помимо этого, 4% респондентов добавляют мед исключительно в выпечку. А оставшиеся 4% участников опроса проголосовали за вариант «другое», объяснив, что едят продукт исключительно ради пользы.

Ранее врач рассказал, кому нельзя есть мед.

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