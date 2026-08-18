Стало известно, сколько россиян не едят мед

Почти треть россиян признались, что не едят мед. При этом другая половина, наоборот, часто употребляют этот продукт. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 32% респондентов признались, что никогда не едят мед. Некоторых из этих россиян объяснили, что не любят сладкое, а другие заявили, что сомневаются в пользе этого продукта. При этом еще часть опрошенных раскрыли, что им нельзя употреблять мед из-за проблем со здоровьем.

Однако еще 31% респондентов очень любят этот продукт и едят его достаточно часто. Часть из этих участников опроса употребляют его просто так, а другие предпочитают добавлять в различные блюда.

Другие 29% россиян рассказали, что хорошо относятся к меду, но обычно едят его только во время болезни. Они верят в народную медицину, поэтому при простуде всегда делают чай или молоко с продуктом.

Помимо этого, 4% респондентов добавляют мед исключительно в выпечку. А оставшиеся 4% участников опроса проголосовали за вариант «другое», объяснив, что едят продукт исключительно ради пользы.

Ранее врач рассказал, кому нельзя есть мед.