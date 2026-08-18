Подросток случайно вдохнул швейную иглу в Воронеже

В Воронеже подросток попал в больницу, случайно вдохнув швейную иглу. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Инцидент произошел в начале августа. Несовершеннолетний случайно вдохнул швейную иглу и оказался в больнице — сначала она попала в нижние отделы правого легкого, инородный предмет планировали удалить через бронхоскоп. Однако во время процедуры иглу там не нашли.

Пациенту сделали КТ, после которого выяснилось, что игла покинула легкое и естественным путем переместилась в желудок. Эндоскописты провели гастроскопию, нашли иглу и извлекли ее. Повторный осмотр слизистой повреждений и кровотечения не выявил. Сейчас подросток чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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