Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Пара британских молодоженов погибла в Греции при крушении самолета

Пара молодоженов из Британии погибла на греческом острове при крушении вертолета
Global Look Press

Пара молодоженов и пилот погибли на греческом острове Сифнос в Эгейском море при крушении вертолета. Об этом сообщило издание «Понтики».

Уточняется, что вертолет потерпел крушение после 18:00 (совпадает с мск) в районе местного монастыря. По данным издания, пара молодоженов на борту воздушного судна оказались гражданами Великобритании. Вертолет упал и загорелся через несколько минут после взлета, по предположительным данным, из-за механической неисправности.

До этого крушение потерпел вертолет Sikorsky S-64 в американском городе Ричфилд в штате Юта с двумя людьми на борту. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), вертолет разбился 7 августа около 10:00 по местному времени (19:00 мск).

В июне небольшой самолет с пассажирами упал на дорогу недалеко от города Ларедо в штате Техас. На борту находились шесть человек, один из них не выжил. По данным сервиса для отслеживания полетов FlightAware, разбился двухмоторный бизнес-джет Cessna, вылетевший из Мексики.

Ранее в США разбился самолет с парашютистами.

 
Теперь вы знаете
В России встали продажи новостроек. Почему для инвесторов в жилье это «конец легких денег»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!