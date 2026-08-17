Пара британских молодоженов погибла в Греции при крушении самолета

Пара молодоженов и пилот погибли на греческом острове Сифнос в Эгейском море при крушении вертолета. Об этом сообщило издание «Понтики».

Уточняется, что вертолет потерпел крушение после 18:00 (совпадает с мск) в районе местного монастыря. По данным издания, пара молодоженов на борту воздушного судна оказались гражданами Великобритании. Вертолет упал и загорелся через несколько минут после взлета, по предположительным данным, из-за механической неисправности.

До этого крушение потерпел вертолет Sikorsky S-64 в американском городе Ричфилд в штате Юта с двумя людьми на борту. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), вертолет разбился 7 августа около 10:00 по местному времени (19:00 мск).

В июне небольшой самолет с пассажирами упал на дорогу недалеко от города Ларедо в штате Техас. На борту находились шесть человек, один из них не выжил. По данным сервиса для отслеживания полетов FlightAware, разбился двухмоторный бизнес-джет Cessna, вылетевший из Мексики.

Ранее в США разбился самолет с парашютистами.