В Турции арестовали 11 человек из-за лесных пожаров

Министр Гюрлек: в Турции арестовали 11 человек в рамках дел о лесных пожарах

Власти Турции с 1 июня выявили 43 подозреваемых в причастности к возникновению лесных пожаров, 11 их них были арестованы. Об этом сообщил глава минюста республики Акын Гюрлек, передает Anka.

«В период с 1 июня 2026 года по сегодняшний день в связи с 64 лесными пожарами в 22 провинциях, по которым были возбуждены уголовные дела, в общей сложности выявлено 43 подозреваемых. Из них 11 человек арестованы, в отношении 18 применены меры судебного контроля, а в отношении троих подозреваемых продолжаются следственные действия», — сообщил министр.

4 августа лесной пожар вспыхнул в курортной турецкой провинции Мугла, огонь распространился с сельскохозяйственных угодий на лесной массив. Возгорание произошло в районе квартала Кадыкей округа Ятаган.

Провинция Мугла — один из главных туристических регионов Турции, где расположены популярные курорты Бодрум, Мармарис, Фетхие и Даламан. В летний период регион регулярно сталкивается с природными пожарами из-за жары и сильного ветра.

Ранее сообщалось, что во Франции задержали сотни человек из-за лесных пожаров.