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Общество

Здание Росстата загорелось в Москве

В Москве произошел пожар в здании Росстата на Измайловском шоссе
Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия»

В здании НИИ статистики Росстата на Измайловском шоссе в районе станции метро «Семеновская» в Москве произошел пожар. Об этом сообщает MSK1 со ссылкой на очевидцев.

На кадрах с места происшествия видны машины скорой помощи и пожарной службы. Дым, как предполагает издание, идет с первого этажа.

Причина возгорания неизвестна.

Здание высотой 110 метров бывшего Главного вычислительного центра Центрального статистического управления СССР, которое занимал Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Росстата, построили в 70-ых годах. После обследования объекта, проведенного специалистами в 2022 году, было решено снести его. На этом месте запланировано строительство нового здания высотой около 80 метров с архитектурной подсветкой.

14 августа в подмосковном Подольске произошел пожар на Елисаветинском рынке. Предварительно, огонь охватил 30 квадратных метров территории, никто не пострадал.

Ранее шесть человек пострадали при пожаре в жилом доме в центре Москвы.

 
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