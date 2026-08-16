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Общество

Названы три самых доступных для проживания туристов российских города

В «Авито Путешествиях» назвали самые доступные для проживания туристов города РФ
encierro/Shutterstock/FOTODOM

Самая низкая стоимость посуточного съема жилья для туристов в первой половине 2026 года зафиксирована в городах Великие Луки, Оренбург и Киров. Об этом сообщил ТАСС руководитель по развитию сервисов для арендодателей в компании «Авито Путешествия» Рауль Салахов.

По его словам, средняя стоимость одной ночи в этих городах обходится туристам от 2,3 тыс. до 2,6 тыс. рублей. Салахов отметил, что Великие Луки, Оренбург и Киров в основном интересны туристам, которые планируют короткие поездки и хотят оптимизировать расходы на проживание.

Средняя стоимость посуточной аренды жилья в целом по стране составляет около 3,6 тыс. рублей за ночь, добавил эксперт. Чаще всего туристы бронируют компактные квартиры — однокомнатные или студии.

До этого были названы самые популярные у туристов небольшие города России. За последние три года наибольшим спросом стали пользоваться Владимир, Переславль-Залесский и Сортавала. Кроме того, среди востребованных направлений оказались Арзамас, Ростов Великий, Сергиев Посад и Коломна.

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