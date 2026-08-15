Одиноких мужчин перестали пускать на пляжи и в ночные клубы Турции

Одиноких мужчин без сопровождения женщин больше не пускают на большинство пляжей и в ночные клубы Стамбула и других населенных пунктов Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Большинство пляжей на побережье Мраморного моря, в том числе на Принцевых островах, являются платными. Некоторые пляжи официально позиционируются как «семейные».

В частности, на острове Бююкада только один пляж принимает мужчин без сопровождения женщин. Стоимость входа на него составляет 900 турецких лир, (около 1,5 тыс. рублей).

Похожие правила действуют в ряде ночных клубов. Ограничения распространяются в том числе на иностранных туристов. Причем не пустить в клуб могут даже посетителей, заранее купивших билет на концерт. В таком случае стоимость билета возвращают, хотя о возможном ограничении предупреждают еще при покупке.

Законодательного обоснования для подобных ограничений нет. В частных беседах менеджеры пляжей и клубов объясняют такую политику стремлением сохранять «баланс» между мужчинами и женщинами, а также предотвращать конфликты и случаи домогательств.

До этого мужчина из Самарской области попал в полицию во время отпуска в Египте из-за случайного касания женщины. Его обвинили в действиях непристойного характера в отношении женщины. Чтобы не заводить дело, муж «пострадавшей» потребовал десять тысяч евро. У супругов не было таких денег, а Сергей заявил, что не виновен и не будет платить.

Ранее российским туристам в Грузии исцарапали BMW за номер с триколором.