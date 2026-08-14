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Общество

В Турции девочку подключили к ИВЛ после укуса уличной кошки

Haberturk: четырехлетняя девочка в Турции заразилась бешенством от кошки
Shutterstock/Sophon Nawit

В турецком Диярбакыре четырехлетнюю девочку подключили к аппарату ИВЛ после того, как у нее диагностировали бешенство, которым она заразилась от уличной кошки несколько месяцев назад. Об этом сообщает издание Haberturk.

Бездомная кошка укусила ребенка в районе Сур около четырех месяцев назад. Девочка пожаловалась матери на боль после укуса, семья обратилась в больницу, но после осмотра их отправили домой.

Спустя несколько месяцев состояние пострадавшей резко ухудшилось, ее увезли в Детскую больницу Дагкапы, где из-за тяжести состояния подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Анализы подтвердили наличие вируса бешенства.

После подтверждения диагноза власти начали экстренные мероприятия. В районе выявляют всех, кто контактировал с ребенком, им проводят профилактические прививки.

Ветеринарные службы приступили к отлову бездомных животных в районе и их вакцинации. Местные власти призывают жителей немедленно обращаться к врачам в случае укусов или царапин от животных и напоминают, что своевременная вакцинация может предотвратить развитие смертельно опасного заболевания.

Врачи подчеркивают, что даже незначительные повреждения от бездомных животных могут привести к заражению, и призывают семьи с маленькими детьми избегать контактов с незнакомыми животными.

Ранее в российском регионе выявили два случая бешенства.

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