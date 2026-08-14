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Общество

Въезжающие в Россию из Польши автомобилисты пожаловались на огромные очереди

Ожидание на въезд в Калининградскую область из Польши достигло 30 часов
AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости

На российско-польской границе наблюдаются серьезные задержки при въезде в Калининградскую область. Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, в пункте пропуска «Мамоново-2 — Гжехотки» время ожидания может достигать 30 часов.

Представители региональной таможни поясняют, что ситуация обусловлена ужесточением проверок со стороны польских служб. Дополнительным фактором стал сезон отпусков в Германии: многие россияне возвращаются домой к близким на время школьных каникул, что увеличивает поток транспорта.

По прогнозам ведомства, высокая нагрузка на пункты пропуска сохранится до конца августа, при этом пиковые значения ожидаются по выходным. Например, в начале месяца время ожидания для легковых автомобилей доходило до 15 часов.

Путешественники подтверждают, что ситуация на границе нестабильна. Одним удается пройти контроль за несколько часов, другие проводят в очереди целые сутки. Люди отмечают, что, несмотря на сложности, долгие ожидания стали вынужденной частью пути. В ожидании проезда водители и пассажиры коротают время, общаясь с соседями по очереди и организуя быт прямо на дороге.

В то же время на выезде из России в сторону Польши заторов не зафиксировано. Чтобы ускорить прохождение таможенных процедур, специалисты рекомендуют водителям заранее оформлять все необходимые декларации в электронном виде.

Ранее сообщалось, что польские таможенники часами досматривают машины на границе с РФ.

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