Женщина бросила новорожденного в яму и засыпала камнями и песком

В Казахстане родившая в туалете женщина бросила младенца в яму

Жительнице Казахстана вынесли приговор за жестокую расправу над собственным ребенком. Об этом сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Туркестанской области. По данным следствия, узнав о беременности обвиняемая решила скрывать это от семьи, не проходила необходимые обследования в больнице и не становилась на учет.

На девятом месяце она родила живого ребенка в туалете за домом. Чтобы скрыть наличие младенца, она сбросила его в яму и засыпала песком с камнями и землей. В результате новорожденный не выжил.

Суд приговорил мать к ограничению свободы на два года.

До этого в Хасавюрте младенца нашли в колыбели без признаков жизни. Тетя покормила ребенка и уложила спать, после чего зафиксировала специальными ремнями.

Как полагают следователи, малолетний стал двигаться во сне и ремнями передавил себе грудь. В отношении родственницы возбудили уголовное дело. Следователи организовали необходимые экспертизы, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае младенец не выжил после попытки молодой матери его успокоить.