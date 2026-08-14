Луиджи Манджоне признался в убийстве главы UnitedHealthcare

Луиджи Манджоне признал вину по двум федеральным обвинениям, связанным с убийством главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона в Нью-Йорке. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Я застрелил господина Томпсона на Манхэттене. Я понимал, что мои действия грозят ему смертью или телесными повреждениями. Я знал, что то, что я делал, было незаконно», — сказал Манджоне.

Он признал себя виновным по двум федеральным обвинениям в преследовании, которое привело к смерти человека. По каждому из них Манджоне грозит вплоть до пожизненного заключения.

Уточняется, что судья Маргарет Гарнетт назначила оглашение приговора на 18 декабря.

Обвиняемый рассказал, что после нескольких лет сильных болей из-за травмы спины и взаимодействия со страховой системой ему удалось узнать про конференцию UnitedHealthcare в Нью-Йорке, после чего он начал искать информацию о месте ее проведения. Кроме того, Манджоне заявил, что выдавал себя за инвестора для получения сведений о мероприятии.

4 декабря 2024 года Луиджи Манджоне несколько раз выстрелил в 50-летнего гендиректора страховой компании UnitedHealthCare Брайана Томпсона около гостиницы Hilton на Манхэттене, где проводилась конференция для инвесторов.

Ранее в США мужчина под видом агента ФБР пытался освободить Луиджи Манджоне.