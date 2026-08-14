Врач объяснила, кому противопоказана домашняя фотоэпиляция

Домашние фотоэпиляторы противопоказаны при ряде заболеваний, смуглой коже, наличии родинок, бородавок, папиллом или татуировок. Об этом в интервью РИАМО предупредила кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Домашняя фотоэпиляция категорически не подходит людям с очень смуглой кожей, а также совершенно бесполезна для удаления седых, рыжих и очень светлых пушковых волос. Все дело в физике процесса: вспышка ищет меланин-мишень, если волос лишен пигмента, реакции не будет», — отметила специалист.

Кроме того, по ее словам, существует перечень системных противопоказаний. К ним относятся беременность и период грудного вскармливания, злокачественные новообразования, эпилепсия, системные болезни соединительной ткани, такие как красная волчанка, наличие кардиостимулятора, а также варикозная болезнь.

Перед началом использования фотоэпилятора она посоветовала проконсультироваться с врачом.

Врач-дерматолог, косметолог Juvi Clinic Ирина Соловая до этого говорила, что бритье ног летом, когда предполагается активность на солнце, небезопасно, так как можно получить пигментацию и врастанию волосков.

Эксперт отметила, что считать бритье исключительно косметической процедурой неправильно, поскольку лезвие не только удаляет сам волос, но и частично повреждает роговой слой эпидермиса, нарушая барьерную функцию кожи и запуская локальную воспалительную реакцию.

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