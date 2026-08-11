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Общество

«Иллюзия безопасности»: россиян предупредили о рисках при использовании анонимных чатов

Киберэксперт Бедеров: анонимные чаты создают иллюзию безопасной переписки
Shutterstock

Пользователям стоит помнить, что полностью анонимных чатов не существует — любое действие в сети оставляет цифровой след. Об этом в интервью RT предупредил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров. Приватная переписка, по его словам, создает лишь иллюзию безопасности.

«Главный риск тут — утрата контроля над информацией. Пользователь не знает, кто находится на другой стороне и что тот сделает с неосторожно выложенными данными», — отметил специалист.

Кроме того, под видом «безопасного чата» часто распространяют вредоносное ПО. Эксперт посоветовал не выкладывать в переписках паспортные данные, фотографии документов, банковские реквизиты, CVV-коды, одноразовые пароли из смс и корпоративную информацию.

Руководитель отдела кадрового учета компании Юлия Воинова до этого предупреждала, что разглашение информации о работодателе может обернуться дисциплинарным взысканием и даже увольнением, причем под риск иногда попадают не только коммерческие тайны, но и безобидные вещи вроде переписки в чатах или фото с рабочего места.

Ранее Apple ужесточила правила App Store и пригрозила удалением популярных чатов.

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