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Общество

Стало известно, сколько россиян читают бумажные книги

KP.RU: 56% россиян предпочитают читать бумажные книги
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины россиян больше любят читать бумажные книги, несмотря на то они обходятся дороже одной электронной книги со скачанными произведениями. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 56% респондентов отдают предпочтение бумажным изданиям. Они признались, что гаджеты не смогут заменить им печатные книги с шуршащими страницами, которые создают атмосферу уюта. При этом россияне подчеркнули, что обожают такие издания несмотря на то, что их может быть неудобно носить с собой.

Однако другие 26% участников опроса предпочитают электронные книги. По словам респондентов, такие устройства удобно брать с собой в дорогу, а также они помогают экономить деньги.

«Я тоже перешел на электронные версии, а то книги покупать дорого, да и хранить негде, хотя бумажный формат для меня все еще приятнее», – поделился один из опрошенных.

При этом еще 10% россиян заявили, что больше всего любят слушать аудиокниги. Эти респонденты не хотят тратить время только на прочтение произведения, считая удобным совмещать прослушивание с полезными делами, например с ездой за рулем. А 7% признались, что вообще не слушают и не читают книги.

Оставшийся 1% участников опроса проголосовали за вариант «другое», поделившись, что могут использовать все доступные форматы книг.

Ранее в России допустили, что ИИ-литература составит конкуренцию авторским романам и детективам.

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