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Общество

У берегов Сицилии нашли судно, затонувшее 2000 лет назад

Затонувшее 2000 лет назад судно нашли у берегов Сицилии
Italy Police

У побережья Сицилии обнаружили затонувшее древнеримское судно возрастом более 2000 лет. Министр культуры Италии Алессандро Джули назвал находку одним из важнейших открытий подводной археологии последних лет, пишет Daily Mail.

Корабль нашли неподалеку от города Мадзара-дель-Валло на глубине около 45 метров. Его длина составляет примерно 21 метр, а ширина — около шести метров. По предварительной оценке специалистов, судно затонуло во II–I веках до нашей эры.

Первым на необычный объект обратил внимание рыбак и фридайвер Джакомо Де Мола. Изучая морское дно, он заметил на сканере объект, который первоначально принял за большой камень. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что перед ним древнее кораблекрушение.

Рядом с корпусом корабля находятся сотни крупных керамических амфор. В античности такие сосуды использовали для морской перевозки вина, оливкового масла и других продуктов. Хорошая сохранность груза может помочь археологам установить маршрут судна, его происхождение и характер торговли в Средиземноморье того времени.

После сообщения о находке к месту кораблекрушения направили специализированных водолазов итальянских правоохранительных органов и археологов. Де Мола назвал находку самым невероятным открытием в своей жизни. По его словам, особенно сильное впечатление произвело осознание того, что он оказался одним из первых людей почти за две тысячи лет, увидевших затонувшее судно.

Сейчас район кораблекрушения находится под контролем властей. Специалисты продолжают исследование судна и его груза, рассчитывая получить новые сведения об истории древнеримского мореплавания и торговли.

Ранее дайвер нашел на морском дне 162-летнюю закрытую бутылку пива Guiness.

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